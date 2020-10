Juventus-Barcellona, parla Maradona: “CR7 o Messi? Ecco chi è il migliore. Sogno ancora la Mano de Dios…”

Diego Maradona ha parlato in vista della sfida tra Juventus e Barcellona.

L’ex attaccante argentino è intervenuto in merito ad alcuni temi centrali della gara di Champions League tra bianconeri e blaugrana, sottolineando nello specifico l’affascinante confronto tra CR7 e Messi. Trascinatori delle rispettive compagini, sono dai più considerati come i migliori di tutti i tempi e dividono ormai da diversi anni la critica mondiale. Ronaldo o Messi? A chiederselo è anche il Pibe de Oro, che ha messo in evidenza la differenza tra i due fuoriclasse e il resto del panorama calcistico mondiale: “Messi e Ronaldo, Ronaldo e Messi … Per me, questi due sono superiori agli altri. Non vedo nessuno che si avvicina a loro. Nessuno fa nemmeno la metà di quello che fanno i due”.

Maradona ha poi tralasciato l’argomento Champions League per dedicare una battuta al noto gol siglato contro l’Inghilterra nell’ormai lontano mondiale del 1986. In quel quarto di finale Diego Armando fu protagonista della celebre Mano de Dios, una rete ‘irregolare’ siglata tramite l’ausilio della sua mano sinistra e rimasto famoso proprio per la sua particolarità. Un ricordo rimasto indelebile anche per lo stesso ex giocatore del Napoli, che ha raccontato una singolare abitudine legata a tale evento passato: “Sogno di segnare un altro gol all’Inghilterra, ma questa volta con la mano destra!”.

