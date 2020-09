Estero, Pochettino parla del suo futuro: “Non potrei mai allenare il Barcellona. L’addio di Messi…”

Mauricio Pochettino fa il punto sul suo futuro dopo l’esperienza chiusa al Tottenham.

L’ex manager degli Spurs ha parlato del suo futuro e di quello di Lionel Messi ai microfoni di “90 minutos” in onda su Fox Sports Argentina. “Non ho mai ricevuto alcuna offerta per allenare il Barcellona. E comunque non potrei andarci. Tutti quelli che conoscono il mio passato e sanno altre cose, capiscono che sarebbe difficile collegare il mio nome a quella società. Ci sono cose che non si possono mettere insieme, semplicemente. Io ho dei valori particolari che poi ti portano a provare certe emozioni. Stimo e ammiro il Barcellona, Messi, Guardiola e Cruyff ma mi verrebbe davvero difficile indossare quella maglia. Argentina?Mai avuto offerte per allenare la Nazionale“.

Parlando invece di Messi, che secondo le voci che girano nelle ultime ore, il giocatore potrebbe restare perché il Barcellona sembrerebbe essere irremovibile sulla questione della clausola da 700 milioni, quindi si paventerebbe la possibilità di un altro anno al Barça per poi liberarsi a zero. Una decisione che sembra essere sempre più vicina. E secondo Pochettino, Messi “… Sarebbe il migliore in qualsiasi campionato. Che sia Spagna, Premier League ecc”.

