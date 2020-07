Juventus, ipotesi Mauricio Pochettino e addio a Sarri? Cristiano Ronaldo e quel retroscena…

Quale futuro per Maurizio Sarri?

La conferma sulla panchina bianconera, ad oggi, è tutt’altro che scontata. Per questo motivo, nelle ultime ore, anche Mauricio Pochettino è stato accostato al club di Andrea Agnelli. Secondo quanto riportato dal ‘Daily Telegraph’, infatti, in caso di divorzio tra Sarri e la Juventus, la società piemontese potrebbe decidere di affidare la guida tecnica della prima squadra proprio al coach originario di Murphy.

Tuttavia, come informa il noto giornale sportivo spagnolo ‘Don Balòn’, sarebbero due i problemi da risolvere per quanto concerne l’opzione Pochettino: il primo riguarda il suo stipendio, piuttosto esoso, con il tecnico che al Tottenham guadagnava quasi 8,5 milioni di sterline a stagione. Il secondo? L’ingaggio di Pochettino non troverebbe il gradimento di Cristiano Ronaldo, non pienamente convinto delle caratteristiche del tecnico argentino. Nel dettaglio, l’asso portoghese considererebbe Pochettino un buon allenatore ma privo di quella mentalità vincente, peculiare per chi allena una realtà come quella bianconera.

Ragion per cui, la Juventus si troverebbe adesso di fronte ad un vero e proprio bivio: proseguire con Sarri, che non ha convinto, e tenere CR7, o sollevare dall’incarico l’ex Napoli e scegliere Pochettino, con il rischio che Ronaldo decida di lasciare Torino? Seguiranno aggiornamenti…