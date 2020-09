Calciomercato Lione, Juninho frena: “Il Barcellona su Depay? Nessuno mi ha chiamato. Il futuro di Aouar…”

Juninho smentisce seccamente le voci in merito ad un’imminente partenza di Depay e Aouar.

Il direttore sportivo ed ex calciatore del Lione ha chiarito la situazione relativamente al futuro dei due gioielli di Rudi Garcia: “Depay è rimasto in panchina per scelta dell’allenatore. Abbiamo giocato venerdì e giocheremo venerdì prossimo. Per ora non c’è nessuna offerta per questi giocatori, non abbiamo ricevuto proposte per Houssem e Memphis. Da Barcellona non è arrivata nemmeno una chiamata per chiedere il prezzo del suo cartellino. Quello che ho capito è che se rimane, sarà felice di aiutarci a disputare una buona stagione. I giocatori per i quali abbiamo ricevuto proposte sono già partiti“.

Rumors insistenti davano il Barcellona fortemente interessato all’attaccante olandese Memphis Depay, soprattutto dopo mollato la presa sul talento argentino dell’Inter, Lautaro Martinez. Il prezzo del cartellino del giocatore del Lione si aggirerebbe attorno ai 35 milioni di euro, dunque, un costo decisamente più contenuto rispetto agli 85 chiesti dal club nerazzurro per Lautaro.

