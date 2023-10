Barcellona-Real Madrid, le probabili formazioni: Xavi vs Ancelotti. C’è Lewandowski

La preview e le probabili formazioni del match di Liga tra Barcellona e Real Madrid, valido per l'undicesima giornata di Liga Santander.

Oggi alle 16.15 si gioca "El Clasico" numero 252. Barcellona e Real Madrid sono le due squadre più titolate in Spagna e tra le più vincenti di sempre in Europa. Una rivalità che va avanti ininterrotta dal primo confronto ufficiale avvenuto nel 1902 (3-1 per il Barça nel trofeo Re Alfonso XIII). 99 vittorie dei catalani, 52 pareggi e 101 vittorie del club madrileno.

Il big match odierno tra queste due squadre è valido per l'undicesima giornata della Liga spagnola. Ma il dato interessante è un altro. Nessuna delle due compagini è prima in classifica e questo Clasico non permetterà a nessuna delle due di agguantare la vetta in solitaria. Infatti, il sorprendente e spettacolare Girona è primo a quota 28 punti, mentre blaugrana e blancos inseguono rispettivamente a 24 e 25 punti in graduatoria.

I padroni di casa non hanno mai perso in stagione: 7 vittorie e 3 pareggi in campionato e tre successi consecutivi nel girone di Champions League. Nell'ultimo match la squadra allenata da Xavi ha battuto 2-1 lo Shakhtar Donetsk, grazie alle reti di Ferran Torres e Firmin Lopez. Mentre in Liga, nella giornata antecedente a questa, il Barça ha battuto di misura il Bilbao, grazie ad un gol del subentrato e debuttante Marc Guiu al minuto 80'. Giocatore classe 2006, cresciuto nel settore giovanile catalano e protagonista di una rete, dopo appena 23'' dal suo ingresso in campo.

Nella giornata di ieri, il tecnico del Barcellona ha parlato in sede di conferenza stampa di presentazione della sfida, che oggi si disputerà di pomeriggio. Guarda il video:

Dall'altra parte c'è il Real Madrid. La stagione dei blancos senza Benzema non è la più entusiasmante degli ultimi anni. Il gioco non è sempre apprezzabile come dovrebbe, al netto dell'aristocrazia calcistica presente nella rosa a disposizione di Ancelotti. Comunque sia, tra un risultato agguantato a tempo scaduto e un episodio fortunato, la compagine guidata dal tecnico emiliano si trova ad inseguire la vetta con 25 punti in classifica e sole tre lunghezze da recuperare. La nota più positiva è quella che riguarda l'ultimo arrivato in casa blanca: JudeBellingham, utilizzato da incursore centrale nella posizione di trequartista nel 4-3-1-2 coniato da Ancelotti e capocannoniere della Liga, con 8 gol segnati. Numeri importanti e sorprendenti per un classe 2003 proveniente dal Borussia Dortmund.

Quello a stentare di più è il tandem d'attacco formato da Vinicius Jr e Rodrygo, esterni offensivi utilizzi per vie più centrali rispetto al solito. Situazione tattica che non li valorizza, ecco spiegati i soli 3 gol siglati in due, in quest'inizio di campionato. Nel Clasico di oggi, ci sarà bisogno anche del loro talento. Nell'ultimo match il Real Madrid ha vinto 1-2 in Champions League, in casa del Braga. Mentre in Liga, ha pareggiato in casa del Siviglia per 1-1.

LE PROBABILI FORMAZIONI — BARCELLONA (4-4-2): Ter Stegen; Araujo, Christensen, Martinez, Balde; Fermin, Gavi, Gündogan, Cancelo; Lewandowski, Joao Felix. Allenatore: Xavi.

REAL MADRID (4-1-3-2): Kepa; Carvajal, Rüdiger, Alaba, Camavinga; Tchouameni; Valverde, Bellingham, Kroos; Rodrigo, Vinicius. Allenatore: Ancelotti.