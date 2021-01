Barcellona, Pochettino svela: “Messi era quasi dell’Espanyol, un match contro la Juventus rovinò tutto”

Leo Messi poteva diventare un giocatore dell’Espanyol.

Molteplici sono i retroscena riguardanti operazioni di calciomercato clamorose sfumate al fotofinish. Giocatori promettenti diventati poi grandi stelle del panorama europeo, che sarebbero tuttavia potuti finire nei ranghi di alcune squadre di diver4sa caratura. Questo è il caso di Lionel Messi, fuoriclasse del Barcellona e della Nazionale argentina che, nel lontano 2005, sarebbe potuto diventare un calciatore dell’Espanyol. Questo insolito e curioso retroscena è stato raccontato da Mauricio Pochettino, attuale tecnico del PSG che proprio 15 anni fa militava sulla sponda biancoazzurra di Barcellona.

Di seguito le parole dell’ex allenatore del Tottenham, in merito anche ad un possibile approdo di Messi nella compagine parigina: “Leo stava per diventare un giocatore dell’Espanyol, saremmo stati compagni. Poi la finale del Trofeo Gamper di quell’anno contro la Juventus fece cambiare idea al Barcellona, che volle tenere Messi. Ritrovarlo al PSG? Sinceramente non abbiamo avuto tempo di parlarne. Né di mercato né di futuro. Ho rispetto dei giocatori che ho in rosa ma ho anche rispetto di giocatori di altri club”.

