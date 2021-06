Barcellona, Jordi Cruyff torna in Blaugrana: l’annuncio social del club spagnolo

Il Barcellona presenta Jordi Cruyff. da calciatore "Blaugrana" a componente dello staff.

Si tratta del figlio di Johan Cruyff che, dopo la formalizzazione dell'accordo lo scorso weekend e dopo la rescissione del contratto da allenatore che lo legava al club cinese Shenzhen FC , farà ufficialmente parte del club spagnolo. Per Jordi Cruyff , che al Barca è stato anche giocatore, secondo il quotidiano sportivo "Mundo Deportivo", sarebbe pronto un incarico paragonabile a quello di un direttore generale , che gli permetterà di non occuparsi solo di mercato. Ad annunciare la nuova intesa è proprio il club spagnolo sul suo profilo Twitte:

Nonostante Jordi Cruyff attendesse la conclusione del suo attuale contratto con il Chinese Shenzen FC - squadra della Super League cinese - a fine anno, e quindi rispettare l'accordo firmato, la situazione è cambiata e per oggi è previsto che lasci il club cinese a pieno titolo e in modo concordato e amichevole. Secondo il giornale spagnolo, il club "Blaugrana" dovrebbe annunciare a breve l'incorporazione di Jordi Cruyff per rafforzare l'area tecnica, oltre alla continuità di Ronald Koeman che potrebbe aggiungere un altro anno di contratto ed eventuali bonus sugli obiettivi.