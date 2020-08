Barcellona, il colpo di scena: Messi chiede la cessione immediata, il club conferma

Una svolta che potrebbe essere epocale.

Dopo la clamorosa sconfitta contro il Bayern Monaco e la conseguente eliminazione dalla Champions League, era chiaro che in casa del Barcellona si sarebbe portata avanti una vera e propria rivoluzione. Il primo cambio operato dal presidente Bartomeu era stato quello sulla panchina, sulla quale al posto di Quique Setién si è da poco seduto Koeman, ex ct dell’Olanda.

Il numero uno dei blaugrana era stato però chiaro sul futuro di Lionel Messi, il quale non sembra convinto di restare ancora in Spagna, affermando che il fenomeno argentino sarebbe rimasto ancora e senza alcun dubbio al centro del progetto.

Dalla Spagna è arrivata però oggi una clamorosa notizia, secondo cui Messi avrebbe comunicato alla dirigenza l’intenzione di lasciare il Barcellona, poiché non convinto del progetto tecnico e in contrasto con le decisioni di Bartomeu. Secondo i media, La Pulga avrebbe intenzione di risolvere il suo contratto sfruttando la clausola presente, e in tal modo potrebbe dunque liberarsi a zero. La questione risiede nel fatto che il club ritiene tale clausola scaduta in data 10 giugno, mentre per Messi e il suo entourage la data sarebbe prolungata fino al 31 agosto a causa della pandemia per il Coronavirus.

Il fuoriclasse argentino non avrebbe intenzione di presentarsi ai prossimi allenamenti, e probabilmente cercherà di risolvere il suo contratto per vie legali. Intanto la decisione di Messi è stata confermata anche dal Barcellona stesso, e il calciatore ha già ricevuto l’appoggio di un suo storico compagno di squadra:

“Rispetto e ammirazione Leo, hai tutto il mio appoggio“, ha scritto Carles Puyol sul suo profilo Twitter ufficiale, confermando di fatto la notizia. Adesso tutti i top club europei si muoveranno per cercare di convincere il giocatore più forte del mondo: a spuntarla sarà la società che offrirà a Messi lo stipendio più allettante.