Barcellona-Emerson Royal, c’è il prezzo di recompra dal Betis: il “nuovo Dani Alves” piace all’Inter

Emerson Royal, tra Barcellona, Betis e Inter.

Secondo quanto riporta il quotidiano sportivo spagnolo “Marca” sarà solo questione di ore prima che venga formalizzata la recompra del Barcellona nei confronti del Betis per riportare in blaugrana il laterale difensivo Emerson, conosciuto anche come Emerson Royal. Il ventiduenne brasiliano si è guadagnato le attenzioni di molti club europei anche grazie alle sue prestazioni in biancoverde, e già nella giornata di domani, potrebbe arrivare l’annuncio del suo ritorno al Camp Nou.

Da fonti dirette del club catalano, si apprende che c’è già un’operazione concordata, con la cifra che si aggira attorno ai 9 milioni di euro per il rientro in Catalogna del poliedrico esterno che viene già definito il “nuovo Dani Alves” e sul quale, da diverso tempo, pare aver lanciato il proprio sguardo l’Inter, pronta a dare al nuovo tecnico, Simone Inzaghi anche delle valide alternative allo scacchiere tattico di base a disposizione dell’ex tecnico capitolino.