Barcellona-Atletico Bilbao, la ricetta di Williams: “Messi ci sarà? Non mi interessa. Ecco come vincere la Supercoppa di Spagna”

Cresce l’attesa per la finale di Supercoppa spagnola in programma domani sera in quel di Siviglia tra Barcellona e Atletico Bilbao.

Sono state giocate in questi giorni le ‘Final Four’ che incoroneranno la ‘regina’ del calcio spagnolo. I blaugrana sfideranno il club di Aitor Elizegi in una finale dalle grandi emozioni. Alla Supercoppa di Spagna 2021 hanno partecipato le prime due classificate dello scorso campionato e le due finaliste di Coppa del Re. L’Atletico Bilbao ha meritatamente sconfitto in semifinale il Real Madrid di Zinédine Zidane, al quale a nulla è servito il gol nel finale di gara del francese Karim Benzema, conquistando così un posto nella tanto ambita finale. Dall’altra parte del tabellone la compagine di Ronald Koeman è riuscita a battere solamente ai calci di rigore il Real Sociedad di David Silva.

Chi, con buone probabilità, sarà uno dei protagonisti di questa finale è Iñaki Williams. Il forte attaccante spagnolo di origine ghanese, nel corso della conferenza stampa di rito tenuta prima dell’importante match di domenica sera, ha parlato così dell’imminente finale contro gli extraterrestri del Barcellona.

“L’impresa potrebbe essere storica perché abbiamo già eliminato il Real Madrid. Nella finale del 2015 sempre contro il Barça ne abbiamo fatti quattro. Dobbiamo giocare il match con la stessa unione e intensità. Siamo una squadra molto difficile da battere. Siamo, infatti, amici più che colleghi e quando si litiga con i propri amici è più facile poi chiarire e vincere le partite. I nervi aumenteranno con l’avvicinarsi della partita, ma il nostro obiettivo è giocare a calcio e divertirci, che è quello che abbiamo sempre cercato di fare sin da quando eravamo bambini. Se fai ciò che ti piace tutto sarà più facile. Emotivamente vincere questa finale, darebbe morale a noi calciatori, allo staff tecnico e tutti i tifosi dell‘Atletico perché non si lotta tutti i giorni per un titolo. Questa possibilità genera entusiasmo e orgoglio per la società”.

Chiosa finale poi del classe 94′ sulla possibile presenza, o meno, nella finale di Siviglia del numero 10 argentino: “Vogliamo che la gente si senta orgogliosa. Non mi interessa se Messi sarà lì o no perché il Barça è uno dei migliori club del mondo. Cercheremo di rendere loro la partita più difficile possibile. Se devono batterci, dovranno soffrire”.

