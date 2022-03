Vullo: “Avellino e Palermo? Squadre di blasone, in palio più di 3 punti. Chi vince…”

Le parole dell'ex Avellino, Salvatore Vullo, in vista del big match di Serie C tra i biancoverdi e il Palermo di Baldini

Dopo il successo maturato in casa contro il fanalino di coda Vibonese, il Palermo si prepara a tornare in campo per affrontare la quarta forza del campionato, in un match d'alta classifica fondamentale per il prosieguo della stagione di entrambe le compagini. Ad analizzare la sfida tra l'Avellino e i rosanero è l'ex calciatore biancoverdi di origini siciliane, Salvatore Vullo, intervenuto ai microfoni de "Il Mattino" per esprimere le sue sensazioni sul big match della 31esima giornata di Serie C.