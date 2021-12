Vibonese-Avellino 0-1, Forte: “Noi brutti e cattivi, Braglia ci ha motivati a mille”

Le dichiarazioni rilasciate dal portiere dell'Avellino dopo la vittoria conquistata ai danni della Vibonese

"Oggi (ieri, ndr) siamo stati come l'Avellino dell'anno scorso, brutti e cattivi". Lo ha detto Francesco Forte, intervenuto ai microfoni della stampa al termine della sfida contro la Vibonese. Una vittoria, quella conquistata dall'Avellino in trasferta in occasione del match valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie C-Girone C, ottenuta grazie alla rete messa a segno al minuto 35 da Giuseppe Carriero. Tre punti che permettono alla compagine irpina di portarsi a quota 31 punti, a -1 dal Palermo.