Tito: “Quando si gioca contro squadre come Avellino o Palermo tutte danno 110%”

Le parole dell'esterno dell'Avellino, Fabio Tito, in vista della sfida di domani contro il Campobasso

L' Avellino scalda i motori in vista della sfida contro il Campobasso . Le due compagini si sfidano per la 20esima giornata di Serie C, girone C, la prima del girone di ritorno, l'ultima del 2021. Un match presentato alla vigilia dall'esterno degli irpini, Fabio Tito , durante la trasmissione Contatto Sport in onda su Prima Tivvù.

"Tre squadre mi hanno impressionato in questo girone di andata, per idee, e concetti di gioco. Il Campobasso è una di queste tre, insieme a Foggia e Turris. Ricordo che ad agosto in campionato il Campobasso ci ha messo sotto. Sappiamo cosa ci aspetta mercoledì al Nuovo Romagnoli, sono carichi dopo una vittoria importantissima in chiave salvezza e quindi con noi se le giocheranno in modo spensierato e senza pressioni. Quando si gioca con Avellino, Bari, Catanzaro, Palermo, tutte danno il 110 per cento, così come farà il Campobasso contro di noi. Giocheranno in casa, vogliono chiudere bene l'anno solare. Si parte con il girone di ritorno, inizia un altro campionato e noi dobbiamo essere bravi e ripartire dopo il pareggio con il Foggia e provare a vincere. Magari come a Vibo, non giocando benissimo, ma portando a casa i 3 punti".