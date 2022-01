Taranto, parla in ds Montervino: “Giovinco? Piace all’Avellino, ma resterà qua”

Le parole del direttore sportivo del Taranto, Francesco Montervino, sul futuro del suo assistito Giuseppe Giovinco

L'Avellino lavora sul mercato per rinforzare la rosa e rilanciare le proprie ambizioni in campionato. A tal propositivo i lupi avrebbero messo nel proprio mirino Giuseppe Giovinco, esterno offensivo del Taranto, reduce da un ottimo avvio di stagione. Un prezzo pregiato per i pugliesi di cui, come confermato dal ds Francesco Montervino a Speciale Calciomercato su Prima Tivvù, il club non ha nessuna intenzione di privarsi.

"Per quanto mi riguarda Giovinco è un giocatore del Taranto, sta facendo molto bene, 5 assist, i gol. E' chiaro che i suoi numeri sono importanti e che attirano tante società. Ma se oggi dovessi dire di Giovinco, posso dire che non c'è stata nessuna trattativa. E' chiaro che Giovinco piace, anche all'Avellino da quanto mi risulta, ma non ho ricevuto chiamate da nessuno e quindi resterà a Taranto. Anche il ragazzo ci tiene a fare bene nel Taranto nei prossimi mesi".

Sul ritorno in campo delle squadre dopo i rinvii causati dall'emergenza covid: "Il 23 si dovrebbe riprendere a giocare ma io ho forti dubbi che si giochi. Effettivamente stiamo vivendo una situazione critica per tutti, sperando che quando prima si venga a capo di questa situazione e si possa parlare solo di calcio giocato".

Sul mercato in entrata: "Abbiamo girato a 30 punti e nessuno se lo aspettava, siamo al di sopra della media salvezza, contiamo di fare questi 13-14 punti quanto prima e salvarci, e poi ci divertiremo. Qualora arrivasse un'offerta altisonante per Giovinco, alla quale non potremmo rinunciare, vedremo di trovare un degno sostituto, ma al momento stiamo bene così".