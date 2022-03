Taranto-Avellino, Silvestri: “Contento di essere stato il capitano. Questa vittoria…”

Le parole del difensore dell'Avellino Silvestri in merito alla sfida vinta per 0-1 contro il Taranto

”Contento di essere stato il capitano dell'Avellino oggi, vorrei che questo giorno non passasse mai. Aloi mi ha detto di portarla con onore e penso che l'ho fatto. E' stata una vittoria importante, non è mai facile vincere in casa di chi deve salvarsi. Per noi è una grande vittoria, nonostante l'emergenza e la stanchezza".