Taranto-Avellino, Gautieri: “Campo difficile, quasi imperfetto. C’è da lavorare”

Le dichiarazioni di Carmine Gautieri, tecnico dell'Avellino, al termine della gara vinta dagli irpini contro il Taranto

L' Avellino torna a vincere dopo la sconfitta casalinga del turno precedente contro il Palermo . La compagine irpina supera di misura il Taranto grazie alla rete di Bove nel secondo tempo, portandosi al terzo posto insieme al Monopoli e in attesa del risultato della gara tra Latina e Virtus Francavilla . Al termine del match pomeridiano contro i pugliesi, il tecnico Carmine Gautieri è intervenuto in conferenza stampa, di seguito le sue dichiarazioni:

"Abbiamo fatto una partita buona, su un campo difficile, anche imperfetto, dove la palla rimbalzava male. Abbiamo fatto una buona gara per 60 minuti e anche di sofferenza, abbiamo lottato e fatto branco. Non era facile vincere su un campo dove il Taranto lotta per non retrocedere e faccio i complimenti ai ragazzi. E' un momento delicato, infortuni, Covid, squalifiche, ma stiamo stringendo i denti e che nei momenti di difficoltà riesce a fare anche partite sporche. Però mi aspetto presto tutti i rientri e avere la rosa intera a disposizione. Bisogna solo lavorare".