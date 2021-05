SudTirol, Vecchi sfida l’Avellino: “Braglia? Gli auguro di vincere, ma dall’anno prossimo”

“L’Avellino è una squadra forte, di categoria, costruita bene con giocatori di categoria”.

Parola di Stefano Vecchi. Diversi sono stati i temi trattati dal tecnico del SudTirol che, attraverso i canali ufficiali del club, si è espresso in vista della sfida contro l’Avellino. La gara d’andata, valida per il secondo turno della Fase Nazionale dei playoff di Serie C, è in programma domenica pomeriggio allo Stadio “Partenio-Lombardi”: fischio d’inizio alle ore 17.30.

“L’Avellino ha Maniero che ha giocato a lungo in Serie B ed è bene allenata. Braglia non lo scopre nessuno: la C l’ha fatta spesso e l’ha vinta. Sono sicuro che farà risultati importanti anche ad Avellino, ma gli auguro di farlo dall’anno prossimo. Quest’anno tocca a noi perché ce lo meritiamo per il campionato che abbiamo fatto. Sicuramente si tratta di una doppia sfida difficile”, sono state le sue parole.

LA CLASSIFICA – “E’ fuori dubbio che nei playoff bisogna essere pronti ad affrontare tutti, ma è altrettanto vero che nei sorteggi non siamo stati fortunati: prima la Pro Vercelli che di quelle che potevamo prendere era quella con la classifica migliore e adesso troviamo l’Avellino che tra quelle che potevamo prendere è quella con la classifica migliore e con il blasone migliore. Andremo ad Avellino a giocarci le nostre carte”.

PRO VERCELLI – “Contro la Pro Vercelli sono state fatte due buonissime gare. La prima dopo tanti giorni di stop l’abbiamo interpretata bene sia da punto di vista fisico che mentale. Non ci è andata benissimo per via del rigore che ci ha penalizzato e ci ha costretto a vincere a tutti i costi la partita di ritorno. In casa abbiamo disputato un primo tempo straordinario: andare al riposo sul 2-0 contro una squadra come la Pro Vercelli è stato importante. Abbiamo avuto poi la forza di tenere botta fino alla fine nonostante il loro ritorno. Grande merito ai ragazzi di essere riusciti a dare l’anima e non mettere in discussione un passaggio del turno assolutamente meritato in questi play-off capaci di riservare grandi sorprese”, ha concluso.