Silvestri: “Avellino in B? Io a piedi a Montevergine, come Palermo con Santa Rosalia”

Le parole del difensore dell'Avellino, Luigi Silvestri, a margine del successo maturato contro la Virtus Francavilla

⚽️

“Non abbiamo fatto ancora niente, ma questa vittoria ci dà morale e ci dice che al completo possiamo fare grandi cose. Il mister lo ha sempre detto che ci mancavano dei ragazzi, anche perché il mercato è stato fatto sugli esterni.

Così nel post partita di Avellino-V. Francavilla, il difensore Luigi Silvestri, intervenuto in conferenza stampa per analizzare il successo maturato al "Partenio-Lombardi" che mancava dallo scorso 26 settembre e che ha permesso ai Lupi di volare a 11 punti in classifica.

"Cosa faccio se andiamo in Serie B? I capelli non so se li taglierei, di sicuro vado a piedi a Montevergine se ci riusciamo. Come a Palermo si va a Santa Rosalia.”

Chiosa finale sul rapporto tra la curva e la squadra, dopo le recenti polemiche sollevate dai tifosi: "Come riconquistarli? Con i risultati, lottando e continuando ad onorare questa maglietta. Lo sappiamo, soprattutto noi dell’anno scorso. Però l’anno scorso va dimenticato, tutti dobbiamo rimboccarci le maniche. Con i risultati possiamo riconquistare la curva. Noi non siamo in guerra con nessuno, sappiamo che dobbiamo riconquistare la fiducia di tutti.