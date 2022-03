Serie C, Zenoni: “Gautieri? Porterà l’Avellino dove merita, il bello deve arrivare”

Le dichiarazioni di Damiano Zanoni, ex calciatore di Atalanta e Parma, a proposito dell'avvento di Gautieri sulla panchina dell'Avellino

Avellino in rampa di lancio dopo l'arrivo di Carmine Gautieri al posto di Piero Braglia. Due vittorie nelle ultime tre e quarto posto in solitaria per i biancoverdi, che adesso si preparano alla delicata sfida casalinga contro il Palermo. Proprio sul nuovo tecnico irpino si è soffermato Damiano Zanoni, attuale allenatore e ex compagno di squadra di Gautieri. L'ex calciatore, tra le altre dell'Atalanta, è intervenuto ai microfoni di Sportchannel, di seguito le sue dichiarazioni: