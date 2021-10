Serie C-Girone C, Avellino-Virtus Francavilla: le probabili formazioni del match

L'Avellino a caccia di riscatto contro la Virtus Francavilla

L'Avellino di Braglia dopo la sconfitta rimediata sul campo del Monterosi Tuscia si proietta al match odierno contro la Virtus Francavilla. La gara è valida per l'ottava giornata del Girone C di Serie C e per gli Irpini rappresenta un'opportunità di riscatto dopo l'inizio di stagione al di sotto di aspettative e ambizioni. Di seguito, le probabili formazioni del match.