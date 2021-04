Serie C-Girone C, Avellino-Bari 1-0: Fella blinda il secondo posto degli irpini, +7 sui “Galletti”. La classifica

Termina 1-0 il big match del Girone C di Serie C.

Al Partenio-Lombardi è andata in scena Avellino–Bari, match valido per la trentacinquesima giornata di Serie C Girone C. Il match si è concluso con un’affermazione di misura dei padroni di casa. Decisivo il gol messo a segno dall’attaccante irpino Fella all’83’. Con questo risultato l’Avellino blinda il secondo posto nel girone e allontana proprio i Galletti, che restano a 59 punti, 7 in meno degli irpini.

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Ternana 84

Avellino 66

Bari 59

Catanzaro* 58

Catania* 52

Juve Stabia* 52

Foggia** 47

Teramo * 45

Palermo* 43

Casertana** 41

Monopoli*** 37

V.Francavilla 37

Viterbese* 36

Potenza 35

Turris* 35

Vibonese 32

Paganese* 27

Bisceglie** 24

Cavese* 16

*una gara in meno

** due gare in meno

*** tre gare in meno

**** quattro gare in meno