Serie C, diretta playoff: i risultati live di tutti i match in programma oggi

Al via il secondo turno della Fase Nazionale dei playoff di Serie C.

Al via oggi il programma completo dell’andata del secondo turno della Fase Nazionale dei playoff di Serie C per la contesa all’unico posto utile che permetterà di festeggiare la promozione in Serie B dopo le promozioni dirette di Como, Perugia e Ternana. Alle 17.30 in campo tre gare: Avellino–Sudtirol, FeralpiSalò–Alessandria e Renate–Padova. Alle 18.00 sarà la volta di Albinoleffe–Catanzaro. Mediagol.it vi propone i risultati live di tutte le gare in programma.

Avellino-Sudtirol 0-0 (calcio d’inizio ore 17.30)

FeralpiSalò-Alessandria 0-0 (calcio d’inizio ore 17.30)

Renate-Padova0-0 (calcio d’inizio ore 17.30)

Albinoleffe-Catanzaro 0-0 (calcio d’inizio ore 18.00)