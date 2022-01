Serie C, Avellino: un nuovo positivo al Covid-19 nel gruppo squadra, 6 i guariti

Nuovo comunicato dell'Avellino sulla situazione epidemiologica legata al Covid-19 nel gruppo squadra biancoverde

"L’U.S. Avellino 1912 comunica che nella mattinata odierna ha sottoposto l’intero gruppo squadra ad un nuovo ciclo di tamponi. Da quest’ultimo è emersa la positività al Covid-19 di un nuovo elemento del gruppo squadra. Quest’ultimo è stato prontamente posto in isolamento domiciliare sotto il costante monitoraggio dello staff medico del club, in attesa dell’esito del tampone molecolare di verifica.