Serie C, Avellino-Potenza 3-1: match in discesa per gli irpini, i lucani timbrano il cartellino. Risultati e classifica

Tris dell’Avellino contro il Potenza.

I biancoverdi hanno superato per 3-1 i lucani nel match del “Partenio-Lombardi” al termine di una gara tutta in discesa per la compagine irpina. Il gol del vantaggio dell’Avellino è firmato al 34′ da Tito, i padroni di casa siglano la rete del momentaneo 2-0 con il gol messo a segno al 48′ da Maniero. Al 68′ arriva anche il terzo sigillo per gli irpini che segnano il terzo gol con il palermitano Sonny D’Angelo. I lucani però non ci stanno a chiudere la gara senza timbrare almeno il cartellino ed al 75′ mettono a segno la rete del 3-1 con Volpe. . Con questa vittoria, l’Avellino accorcia il distacco sulla capolista Ternana a -9, ma la squadra di Lucarelli deve ancora recuperare due gare.

I RISULTATI DEL 31o TURNO

Vibonese-Monopoli 0-0

Turris-Catania 1-0

Bari-Casertana 1-1

Bisceglie-Paganese 0-1

Cavese-Catanzaro (posticipata)

Virtus Francavilla-Foggia 0-1

Viterbese-Juve Stabia 0-1

Teramo-Ternana 2-4

Avellino-Potenza 3-1

riposa: PALERMO

LA CLASSIFICA

Ternana** 69

Avellino* 60

Bari* 52

Catanzaro** 48

Juve Stabia 46

Foggia 46

Catania* 43

Teramo* 42

Palermo* 39

Casertana* 38

Viterbese* 34

Monopoli* 34

Turris 34

V.Francavilla 31

Potenza*** 28

Vibonese* 28

Paganese 27

Bisceglie* 24

Cavese**** 16



* una gara in meno

** due gara in meno

*** tre gare in meno

Catania -2 punti di penalizzazione