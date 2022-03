Serie C, Apolloni sui playoff: “Impegnativi fisicamente e mentalmente. Zero calcoli”

L'ex tecnico e calciatore del Parma si concentra sui prossimi play-off di Serie C, facendo un punto sull'Avellino

Luigi Apolloni , ex calciatore di Parma ed Hellas Verona tra le altre, è stato intervistato ai microfoni di Sportchannel in merito ai playoff di Serie C che si fanno sempre più vicini. Queste le sue dichiarazioni riportate da TuttoAvellino:

"Gli spareggi sono sempre un terno al lotto, vieni da un anno impegnativo e a livello fisico e psicologico pesante, le squadre che rincorrono arrivano sempre corte. La squadre più lucide, quelle che sapranno gestire meglio le pressioni avranno la meglio nei playoff. Penso che in casa l'Avellino senta di più la pressione dei tifosi, da fuori non saprei dire perché fa meglio in trasferta, posso dire che secondo me di testa è più libera. Ma potrebbe anche avere una predisposizione a giocare meglio fuori casa. Gautieri sarà stato scelto perché offre determinate garanzie e ha le qualità per affrontare al meglio i playoff. La posizione finale è importante, ma quando arrivi lì devi concentrarti alla sfida che hai di fronte senza fare calcoli o pensare alla griglia, per recuperare poi c'è sempre tempo, i calciatori oggi sono più abituati a gestire queste sfide".