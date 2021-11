Serie C, 13a giornata: l’Avellino supera il Taranto. La classifica aggiornata

Nell'ultimo anticipo del sabato, l'Avellino vince in casa contro il Taranto, nel match valido per la tredicesima giornata del girone C di Serie C

Ultimo anticipi del sabato di Serie C, valido per la tredicesima giornata di campionato. In campo alle 17:30 allo stadio "Partenio-Lombardi" di Avellino i padroni di casa e il Taranto.

La compagine allenata dal tecnico Piero Braglia conquista tre punti pesanti per la classifica, raggiungendo quota venti punti insieme proprio al Taranto, oltre a Palermo e Catanzaro, entrambe in campo domenica.

I campani sbloccano la gara con Sbraga alle mezz'ora, al minuto 77 poi il raddoppio di Riccardo Maniero, abile a colpire di testa su cross del terzino sinistro dell'Avellino, Tito. A nulla serve la rete di Civilleri al minuto 81, che accorcia invano le distanze per i pugliesi.

Di seguito la classifica aggiornata in attesa dei match di domenica 7 novembre:

27 Bari

23 Monopoli

20 Catanzaro*

20 Palermo*

20 Taranto

20 Avellino

19 Turris*

18 Foggia*

17 Virtus Francavilla*

17 Paganese*

17 Juve Stabia

16 Picerno*

16 Catania*

16 Campobasso

13 Monterosi

12 Messina

11 Latina

10 Potenza*

9 Fidelis Andria*

9 Vibonese*

*una partita in meno