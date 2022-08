Reggiana, il ds Tosi presenta D’Angelo: “Ad Avellino c’è un po’ di casino”

Le parole del direttore sportivo della Reggiana, Doriano Tosi: "Delle volte devi litigare. Basti chiedere a Sonny..."

Giornata importante in casa Reggiana dove, questa mattina, è stato presentato il nuovo acquisto Sonny D'Angelo : prelevato dall' Avellino , dopo il mancato rinnovo del centrocampista palermitano con il club biancoverde. A parlare dell'ultima operazione in entrata è il ds Doriano Tosi , intervenuto in conferenza stampa.

"Si può fare sempre di più nel mercato, ma con questo periodo di Covid non è mai facile. La società è sempre stata presente e se chiediamo una mano per un elemento importante, come D'Angelo, ci è sempre venuta incontro. Non facciamo un mercato confusionale, perché anche le uscite, che sono una cosa delicata, noi le facciamo sempre in modo soft e dolce. Cercando di trovare una giusta destinazione per i nostri calciatori, senza problemi. Cosa che non è sempre così eh. Delle volte devi litigare. Basti chiedere a Sonny, ad Avellino ad esempio, c'è un po' di casino. Noi siamo riusciti a fare entrate ed uscite in modo molto normale e soft, tutto commisurato alla realtà".