Playoff Serie C, Palermo-Avellino: i convocati di mister Braglia, out Silvestri

Poco meno di otto ore e sarà Palermo-Avellino.

Per la sfida in programma alle ore 17.30 allo Stadio “Renzo Barbera”, valevole per il primo turno della Fase Nazionale dei playoff di Serie C, il tecnico dell’Avellino Piero Braglia ha convocato ventuno calciatori. Non sono partiti alla volta della Sicilia il palermitano Luigi Silvestri, alle prese con un infortunio alla caviglia, e Miceli (squalificato).

Di seguito, l’elenco completo.

PORTIERI: Forte, Pane.

DIFENSORI: Baraye, Ciancio, Dossena, Illanes, Laezza, Rocchi.

CENTROCAMPISTI: Adamo, Aloi, Carriero, D’Angelo, De Francesco, Errico, Rizzo, Silvestri M., Tito.

ATTACCANTI: Bernardotto, Fella, Maniero, Santaniello.