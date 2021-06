Playoff Serie C, Padova-Avellino: pari all’Euganeo, si decide tutto al Partenio

I biancoverdi, inizialmente sotto con il gol dell'ex Kresic, strappano un prezioso pareggio allo stadio Euganeo

1-1: è questo il risultato della sfida tra Padova e Avellino, andata in scena questa sera all'Euganeo e valida per la semifinale di andata dei playoff di Serie C. Apre le danze Kresic che, dopo 37 minuti di gioco, trova il gol del momentaneo vantaggio con un'incornata a pochi passi da Pane. Non tarda ad arrivare la risposta degli irpini che, nella ripresa, riaprono la gara con Maniero che batte il portiere della compagine veneta. Le due squadre non vanno oltre l'1-1, in un match combattutissimo e che si preannuncia bollente anche al ritorno. Sarà proprio allo stadio "Partenio", infatti, che verrà decretato quale delle due compagini potrà accedere all'ultima fase dei playoff di Lega Pro.