Playoff Serie C: Avellino e Padova “avanti tutta”! I risultati dell’andata del secondo turno nazionale

I verdetti del secondo turno dei playoff di Serie C.

Arrivano i primi verdetti dei match d’andata del secondo turno della seconda fase Nazionale dei playoff di Serie C per la contesa all’unico posto utile che permetterà di festeggiare la promozione in Serie B dopo le promozioni dirette di Como, Perugia e Ternana.

Termina 2-0 il match del “Partenio-Lombardi” tra Avellino e Sudtirol, i gol tutti nella ripresa con Tito che apre le marcature al 72′ e Santaniello che all’80’ sigla, con il gol del raddoppio, le sorti della gara a favore dei biancoverdi. Irpini che contro la compagine altoatesina, nel match di ritorno in programma mercoledì alle 17.30, avranno a disposizione due risultati utili su tre – vittoria o pareggio – per continuare la scalata ai playoff di Serie C che daranno accesso all’ultimo posto disponibile per la promozione in Serie B.

DI SEGUITO I RISULTATI DEI MATCH IN PRORAMMA ALLE ORE 17.30

Avellino-Sudtirol 2-0 (fine)

FeralpiSalò-Alessandria 1-0 (fine)

Renate-Padova 1-3 (fine)

Albinoleffe-Catanzaro 1-1 (fine)