Palermo-Avellino, Plescia: “Avrei voluto fare gol, meritavamo di più”

Le parole dell'attaccante dell'Avellino, Vincenzo Plescia, a margine del pareggio maturato contro il Palermo di Filippi

1-1: è questo il risultato della sfida tra Palermo e Avellino, andata in scena questo pomeriggio al "Barbera" e valida per la 12^ giornata di Serie C. Un pareggio deciso dalla rete di Lancini e dal rigore trasformato da Tito analizzato al triplice fischio dall'attaccante irpino, Vincenzo Plescia, intervenuto ai microfoni di "Eleven Sports".