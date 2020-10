Palermo-Avellino, D’Angelo: “Campionato difficile, ma noi abbiamo dimostrato di poter dire la nostra”

Sconfitta casalinga per il Palermo di Roberto Boscaglia.

Passo falso dei rosanero che, dopo il pari conquistato al “Liberati” contro la Ternana, crolla al “Renzo Barbera” maturando il secondo ko della stagione. Esordio tra le mura amiche amarissimo, dunque, per la formazione siciliana, punita prima dal palermitano Santo D’Angelo e poi da Giuseppe Fella che con freddezza e determinazione hanno firmato il bliz irpino.

Al termine della gara, che ha regalato tre punti d’oro all’Avellino di Braglia – adesso a quota 6 punti in classifica, in attesa dei recuperi contro Bisceglie e Turris -, il centrocampista classe ’95, che ha deciso di non esultare come forma di rispetto nei confronti della sua città e dei tifosi palermitani, sul proprio account Instagram ha suonato la carica in vista del prosieguo del campionato, condividendo con i propri followers la clip della sua rete: “Bravissimi tutti , anche a Palermo, abbiamo dato dimostrazione di poter dire la nostra in un campionato tosto come questo! Forza lupi”.

Di seguito, il post in questione.