Monterosi-Avellino 2-1, irpini in crisi: Braglia a rischio esonero? Le ultime

L'Avellino potrebbe scegliere di sollevare dall'incarico il tecnico Piero Braglia dopo la sconfitta contro il Monterosi Tuscia

Due a uno. E' questo il risultato finale maturato domenica pomeriggio allo Stadio "E. Rocchi" di Viterbo. Prima vittoria stagionale e tra i professionisti, dunque, per il Monterosi Tuscia che, in occasione della sfida valevole per la settima giornata del Girone C di Serie C, ha battuto un brutto Avellino grazie alle reti messe a segno nel primo tempo da Emanuele Adamo e nella ripresa da Rocco Costantino.