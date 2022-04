Lupo: “Avellino? Non parlerei di fallimento, squadra ha risorse giuste per i playoff”

Le parole del direttore sportivo, Fabio Lupo, sulla stagione dell'Avellino e sui playoff di Serie C

"I play-off sono un campionato nel campionato, ci sono stati d'animo diversi, tra delusioni e sorprese. Sotto l'aspetto psicofisico è tutto un'incognita, poi il vantaggio della posizione in classifica regala sempre qualcosa, chi parte più in alto di solito arriva in fondo rispecchiando i valori del campionato. Le parole dell'amministratore Giovanni D'Agostino sono state molto dure, non avrei usato il termine fallimento, ma certamente il campionato dell'Avellino non è andato come si voleva. Le colpe e le responsabilità non sono di una sola componente, per certi versi la stagione attuale ricorda quella che ho vissuto da calciatore in biancoverde. All'epoca facemmo fronte comune, il presidente Sibilia non fu tenerissimo con noi, poi vincemmo i playoff che avevano sicuramente una struttura diversa. Credo che l'Avellino abbia le risorse tecniche e morali per fare bene nei playoff", riporta tuttoavellino.