Latina, Di Donato: “Avellino? Buon punto contro la squadra più forte incontrata”

Le dichiarazioni rilasciate dal tecnico del Latina al termine della sfida contro l'Avellino: 1-1 il risultato finale

Uno a uno . E' questo il risultato maturato domenica sera allo Stadio "Partenio-Lombardi" tra Avellino e Latina . Terzo pareggio di fila per gli uomini di Piero Braglia , passati in vantaggio al minuto 6 del primo tempo grazie alla rete messa a segno da Dossena , mentre il gol che ha fruttato il pareggio dei laziali è arrivato al minuto 36, con Carletti che ha superato il portiere Forte .

"Abbiamo portato a casa un punto importante contro un avversario forte, ad oggi quella più forte che abbiamo incontrato, con qualità e fisicità - ha dichiarato il tecnico del Latina , Daniele Di Donato , al termine del match valevole per la terza giornata del campionato di Serie C-Girone C -. Abbiamo avuto difficoltà all'inizio, siamo stati bravi a pareggiarla e nella ripresa dovevamo essere più bravi a gestire alcune situazioni per vincerla".

"E' un altro mattoncino nel nostro percorso di crescita e i nostri giovani si sono comportati molto bene. Sapevamo che l'Avellino sarebbe partito molto forte, noi siamo stati un po' timidi ma lentamente siamo venuti fuori. Penso che alla fine il punto sia ampiamente meritato. I fischi all'Avellino? Parliamo di una squadra costruita per vincere, è normale che i tifosi non siano soddisfatti per i risultati ma sono sicuro che, appena troverà la quadra, sarà davvero molto difficile per tutti da affrontare", ha concluso l'ex Palermo.