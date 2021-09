Juve Stabia-Avellino, Braglia: “Nostro gol regolare. Plescia? Divento cattivo”

Il tecnico della compagine irpina in seguito al pareggio a reti bianche nel derby contro la Juve Stabia

⚽️

Abbiamo avuto le occasioni, loro potevano farci gol su errori nostri.

Lo ha detto Piero Braglia, intervenuto ai microfoni della stampa al termine della sfida Juve Stabia-Avellino, conclusasi con il punteggio di 0-0. Non un derby certamente fortunato per la franchigia irpina che, anche in occasione della gara valevole per la seconda giornata del campionato di Serie C-Girone C, non è riuscita a conquistare i tre punti. I campani, dunque - dopo non essere andati oltre l'1-1 casalingo contro il Campobasso - hanno collezionato un nuovo pareggio. Unità e coesione del collettivo sono soltanto due degli aspetti sui quali Braglia vuole continuare a lavorare, come ha spiegato lo stesso tecnico durante la consueta conferenza stampa di fine gara.

Di seguito, le dichiarazioni rilasciate da Braglia. Un'analisi franca e trasparente della sfida. “Un punto in trasferta, abbiamo fatto una buona gara. Noi abbiamo costruito, abbiamo giocato. Iniziamo a vedere un’idea di squadra. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo e nel secondo tempo non abbiamo rischiato nemmeno molto, potevamo mettere qualcosa in più. Peccato perché la squadra nel complesso meritava di più. Di Gaudio ha fatto la partita sull’entusiasmo e ha fatto vedere le sue qualità. Dobbiamo ripartire dall’idea di squadra che abbiamo dimostrato di star acquisendo, il campionato è lungo".

"Plescia? In settimana si è allenato poco e quanto visto in campo non mi è piaciuto, per non parlare poi dell’atteggiamento irriguardoso verso i compagni all’atto della sostituzione. Con me il rispetto viene prima di tutto, altrimenti divento cattivo. Mi auguro che sia stato dettato dal momento e andiamo oltre. Però ci vuole rispetto all’interno di un gruppo, non si deve mai passare il limite. Aloi secondo me non è neanche intervenuto, lasciamo perdere. Secondo me un gol era valido, tanto per essere chiari. Ci prendiamo il risultato. Abbiamo dimostrato che abbiamo idee. Andiamo oltre e pensiamo alla gara di domenica”.