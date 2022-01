Di Somma: “Iemmello? Gli auguro di finire dietro l’Avellino. Murano e Simeri…”

Le trattative in entrata ed in uscita, il trasferimento di Pietro Iemmello al Catanzaro e non solo: le parole del direttore sportivo dell'Avellino

"Murano è un attaccante che mi piace. Abbiamo sotto osservazione 2-3 profili, vediamo i presupposti per capire chi portare all'Avellino". Lo ha detto Salvatore Di Somma, intervistato ai microfoni di SeiTV. Diversi sono stati i temi trattati dal direttore sportivo dell'Avellino in vista della ripresa del campionato di Serie C: dalle trattative di mercato in entrata ed in uscita, alla scelta di Pietro Iemmello di approdare al Catanzaro. Da tempo, infatti, l'esperto attaccante classe 1992 era finito nel mirino del club irpino.

"Il problema dell'attaccante è relativo perché abbiamo già due punte come Plescia e Maniero: con un attaccante importante andremmo a rinforzare un reparto che ha già fatto molto bene. Simeri ci piace tantissimo, è un profilo adatto per la nostra squadra. Ci stiamo lavorando, vedremo - le sue parole -. Il rapporto col direttore sportivo del Bari, Polito, è ottimo. Poi bisogna vedere le esigenze dei pugliesi, del calciatore e anche le nostre. Iemmello? Rispetto la sua scelta e la condivido anche: è stata una scelta di cuore, questo dimostra la serietà e l'amore che questo ragazzo ha nei confronti della squadra della propria città. So che è tifosissimo del Catanzaro. Mi ha chiamato ieri e mi ha spiegato: gli ho detto che non doveva spiegarmi nulla perché lo capivo benissimo. Gli ho augurato solo di finire dietro l'Avellino", ha concluso Di Somma.