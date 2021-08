Coppa Italia, il programma della giornata: da Ternana-Avellino a Padova-Alessandria

Tre i match di Coppa Italia che andranno in scena nel corso della giornata odierna

Dopo la vittoria del Catanzaro contro il Como, altre squadre di Serie C scendono in campo nel proprio turno eliminatorio di Coppa. Tra queste anche l'Avellino di Piero Braglia, che come in un ritorno al futuro affronterà la neo promossa in Serie BTernana. I rossoverdi sono stati la vera ammazza campionato nello scorso Girone C di Serie C, concludendo il campionato in prima posizione con ben 22 punti di vantaggio proprio su Catanzaro e Avellino.