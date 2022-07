Carrarese, Plescia si presenta: “Ho fame di gol, mi sento un attaccante moderno”

Vincenzo Plescia, ex attaccante della Primavera del Palermo, giocherà la prossima Serie C con la maglia della Carrarese, mandato in prestito dall'Avellino. Queste le dichiarazioni del classe 1998 ai canali ufficiali del club toscano:

“A Carrara vengo con grossa motivazione e perché no con la volontà di togliermi soddisfazioni in campo insieme ad una squadra che si sta formando nel modo giusto. La società ha ambizione e la piazza vive di calcio, ci sono gli ingredienti per dire la nostra. Ho fame di goal, di obiettivi da raggiungere insieme ai miei compagni ed allenati da un mister molto preparato. Nelle mie corde ci sono le caratteristiche dell’attaccante moderno che usa il fisico ma che è anche mobile per attaccare gli spazi. Di piede sono destro e me la cavo di sinistro ma soprattutto metto tanta disponibilità in dote per favorire anche gli inserimenti da dietro dei miei compagni”