Calciomercato Serie C, colpo Avellino: ai dettagli l’ingaggio di Di Gaudio

L'ex attaccante di Verona e Chievo è ormai a un passo dal firmare il suo nuovo contratto con il club campano

L'Avellino sta per piazzare un colpo importante! Il club irpino è infatti a un passo dall'ingaggio di Antonio Di Gaudio che nella passata stagione fu davvero vicino a indossare la maglia del Palermo. Il laterale offensivo palermitano nell'ultimo campionato ha giocato con il Chievo in B, ma dopo il fallimento dei clivensi si è svincolato e dunque libero di approdare in qualsiasi squadra. A interessarsi concretamente al profilo del classe '89 sono stati proprio i campani che, come conferma Gianluca Di Marzio sul proprio portale, sarebbero ormai ai dettagli per quanto concerne l'arrivo in biancoverde del calciatore. Un affare senza dubbio importante per la Serie C, Di Gaudio è infatti abituato a calcare campi di categoria superiore (soprattutto B) dove ha accumulato una gran quantità di presenze.