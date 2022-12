Calciomercato Avellino, colpo a centrocampo: torna il palermitano D’Angelo

Colpo in entrata per l'Avellino, dalla Reggiana torna Sonny D'Angelo

⚽️

L'Avellino è più che mai deciso a tornare in Serie B, dopo gli ultimi fallimenti nei playoff. La compagine camoana, attualmente al settimo posto del girone C di Serie C, mette a segno il primo colpo dell'imminente sessione invernale di calciomercato.

Come riportato da Tuttomercatoweb, è ormai fatta per il ritorno in biancoverde del centrocampista Sonny D'Angelo. Il play palermitano, attualmente sotto contratto con la Reggiana dal gennaio 2022, ha già militato nell'Avellino per due stagioni dal 2020 al 2022, collezionando 49 presenze e 11 reti.

Il classe 1995 arriva a titolo definitivo dagli emiliani, per lui pronto un contratto biennale con opzione in caso di promozione in Serie B.