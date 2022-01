Braglia: “L’Avellino non è solo D’Angelo. Silvestri? Pensi a fare il giocatore”

Le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa dal tecnico dell'Avellino in vista della sfida contro il Potenza

"Murano completa bene il reparto avanzato, può giocare con chiunque, compreso Maniero". Lo ha detto Piero Braglia, intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida contro il Potenza, in programma domenica pomeriggio allo Stadio "Alfredo Viviani". Diversi i temi trattati dal tecnico dell'Avellino: dal momento della sua squadra, reduce dal pareggio ottenuto contro il Monopoli, all'addio di Santo "Sonny" D'Angelo. Ma non solo... "Obiettivi? Io sono stato chiaro da sempre, penso che nel calcio meno si parla e meglio è. Dico solo che se ogni tanto si riconoscesse ai ragazzi delle cose, visto che stanno facendo davvero molto bene, non sarebbe male", le sue parole.

D'ANGELO -"D'Angelo ha detto che è andato a Reggio Emilia perchè lì può vincere il campionato? Con Sonny ho sempre avuto un ottimo rapporto, a Reggio inoltre c'è Diana che ha avuto alla Sicula Leonzio e mi ha sempre detto che hanno avuto un rapporto quasi fraterno. Non ci sono segreti sull'addio di Sonny. Sonny ha fatto una scelta anche economica. Le scelte si fanno in due, molto probabilmente aveva voglia di cambiare aria, anche per una scelta di vita. Se lui è felice sono felice anche io".

MERCATO -"Nessuno si aspettava di perdere D'Angelo, ma ora bisogna aspettare che finisca il mercato. Io penso che già aver acquisito un elemento come Murano in attacco è un bene. A centrocampo siamo in cinque ancora. L'Avellino è forte, non saremo delle cime, ma non siamo neanche dei bischeri. In un anno abbiamo perso solo tre partite, a Terni, a Monterosi e con il Padova ai playoff. Noi vogliamo completare una squadra già buona. Sonny è un giocatore importante, ma l'Avellino non è solo Sonny. Questa squadra aveva bisogno di un attaccante per affiancare Maniero, ora abbiamo Murano e Plescia, che penso rimanga. Ora vediamo di aggiungere qualità, da qui a lunedì. La società sa quello che deve fare".

MODULO - "Sono cose mie, non deve interessare alla stampa. Io se faccio bene rimango, altrimenti mi mandano a casa. Di che parliamo. Abbiamo due moduli di riferimento, che sappiamo noi. Io metto i giocatori a loro agio. Adatto delle situazioni a quello che è il mio pensiero. Non vi dirò mai come si gioca. Poi potete dire quello che vi pare. Il modulo è relativo. Io non vedo la necessità di capire sempre sto c... di modulo. Questo voler sapere, all'Avellino, non fa mica bene. C'è sempre qualcosa che non va bene, capisco l'esigenza della piazza, la voglia di tornare in alto. Ma qui è un processo ogni settimana".

DA SILVESTRI A DI GAUDIO -"Di Gaudio non si è allenato molto bene nella sosta, perchè aveva un ginocchio gonfio dopo Campobasso. Non è al massimo ma per noi è fondamentale. Poi abbiamo Micovschi. Io credo che con l'arrivo di Murano, noi davanti siamo forti. Il messaggio di Silvestri per D'Angelo? A volte lui parla con affetto. Ha parlato già di playoff e ha sbagliato. Il campionato è ancora aperto, più aperto di quello che dice la classifica. Gigi di deve limitare a fare il giocatore, perchè lo sa fare bene", ha concluso.