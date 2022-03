Avelllino, il ds De Vito: “Assenze? Nessun alibi. Credo alla B, tifosi top. Kragl…”

Le dichiarazioni del direttore sportivo dell'Avellino, Enzo De Vito, a pochi giorni dalla sfida contro il Palermo, valida per la trentunesima giornata del giron C di Serie C

Prosegue la marcia di avvicinamento ad Avellino-Palermo, tra i big match del girone C di Serie C in programma domenica 13 marzo alle ore 14.30 allo Stadio "Partenio-Lombardi". A pochi giorni dalla gara tra la compagine allenata da Carmine Gautieri e la formazione rosanero guidata da Silvio Baldini, il direttore sportivo del club campano, Enzo De Vito, è intervenuto ai microfoni di Sport Channel 214 in vista della sfida contro i siciliani, focalizzando le sue attenzioni sulle numerose assenze in casa Avellino, tra positività al Covid-19, infortuni e squalifiche di rilievo.

"Abbiamo delle difficoltà, ma fa parte del periodo. Ci sono casi Covid oltre che infortunati, ma siamo lupi e non cerchiamo alibi: siamo consapevoli di lottare contro tutto e tutti. Speriamo nei nostri tifosi, crediamo nel loro apporto e siamo consapevoli che tutto può succedere. Siamo umili ma anche consapevoli dei nostri mezzi, il gruppo è forte e stiamo lavorando sull’aspetto mentale. Dovremo essere più forte di tutto e con il contributo di tutti dobbiamo superare momenti difficili. Promozione diretta? Bisogna crederci fino alla fine, altrimenti non saremmo venuti qui né io né Gautieri e neppure i calciatori. Gautieri è un allenatore giovane, ha portato tranquillità. Ora è inutile guardarci indietro e sbagliamo il meno possibile. Kragl? Ad oggi è difficile che possa recuperare per la sfida col Palermo".