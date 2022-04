Avellino, verso la Vibonese: out Silvestri, conferma Di Gaudio. Kanoute e Maniero…

L'Avellino prepara la gara contro la Vibonese, valida per la 37a giornata del girone C di Serie C. Il punto sulla squadra di Gautieri

Penultima giornata del girone C di Serie C, diversi gare cruciali per la rincorda al secondo posto, conteso da Avellino, Palermo e Catanzaro. La compagine irpina sarà impegnata al "Partenio-Lombardi" contro la Vibonese, gara in programma sabato 16 aprile alle 17:30.

Il tecnico biancoverde, Carmine Gautieri, dovrà fare a meno di Silvestri, il difensore centrale sarà squalificato insieme a Pane. Non dovrebbe prendere parte alla gara neanche Riccardo Maniero, ancora sulla via del recupero dopo l'infortunio, il mister ex Bari dovrebbe riservare il suo bomber per i playoff e risparmiarlo per le prossime due partite di campionato. Torna invece a disposizione l'ex Palermo MamadouKanoute, vittima di un infortunio alla mano nel turno precedente.

Al posto di Silvestri pronto quindi Dossena, dopo tre partite di fila in panchina. Rischia anche Murano nel tridente, che ha deluso nella gara di Bari. Sugli esterni del classico 4-3-3 conferma per Di Gaudio.