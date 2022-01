Avellino, un attaccante lascia gli irpini: passerà dalla Serie C alla Serie A

Gagliano lascerà l'Avellino e tornerà alla base. Il Cagliari ha bisogno anche di lui per provare a raggiungere la salvezza in Serie A

L' Avellino , che ha recentemente sorpassato il Palermo nella classifica del girone C di Serie C , si prepara a salutare uno degli attaccanti della propria rosa. La formazione di Braglia staziona attualmente al terzo posto con 35 punti, mentre i rosanero sono quinti con 33.

Luca Gagliano è in procinto di lasciare gli irpini in quanto richiamato dal prestito dalla squadra che ne detiene il cartellino in Serie A. Si tratta del Cagliari che avrà bisogno di tutte le risorse in proprio possesso per risalire il più possibile la china da una classifica complicata, che vede i sardi al penultimo posto.