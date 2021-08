Avellino, ufficiale Plescia: l’attaccante palermitano firma fino al 2024

L'attaccante originario di Palermo ha firmato un contratto che lo legherà all'Avellino per i prossimi tre anni, fino al 30 giugno 2024

La notizia era nell'aria, adesso è ufficiale: Vincenzo Plescia è un nuovo giocatore dell' Avellino . Ad annunciarlo è stato lo stesso club irpino, attraverso una nota diramata sul proprio sito di riferimento. L'attaccante originario di Palermo - la scorsa stagione in forza alla Vibonese - ha firmato un contratto che lo legherà all' Avellino per i prossimi tre anni, fino al 30 giugno 2024 . Di seguito, il comunicato in questione.

"L’Us Avellino comunica di aver acquisito, a titolo definitivo dal Renate, le prestazioni sportive del calciatore Vincenzo Plescia. Nato a Palermo il 18 febbraio 1998, il giovane attaccante è cresciuto nelle giovanili del club della propria città. Nell’ultimo campionato, in forza alla Vibonese, ha collezionato 32 presenze, messo a segno 11 reti e fornito 2 assist ai propri compagni. In totale ha collezionato 99 presenze tra i professionisti, divise tra le esperienze avute con le maglie di Gubbio, Renate e Vibonese, società con le quali ha messo a referto 18 gol e 4 assist. Per lui anche un’esperienza in serie D, nella stagione 2017/2018, nella quale in 6 mesi ha messo a segno 9 gol con la maglia del Roccella. Plescia ha firmato con il club irpino un contratto triennale che lo lega ai colori biancoverdi fino al 30 giugno 2024".