Avellino, ufficiale: il palermitano D’Angelo torna in biancoverde. L’annuncio

"L'U.S. Avellino 1912 comunica di aver acquisito, a titolo definitivo dalla Reggiana, le prestazioni sportive del calciatore Sonny D’Angelo. Nato a Palermo il 5 ottobre 1995 per il centrocampista siciliano si tratta di un ritorno in biancoverde avendo indossato la maglia dell’Avellino per un anno e mezzo, nelle stagioni 2020/2021 e 2021/2022, collezionando 56 presenze condite da 13 gol e 4 assist. Il club è lieto di riabbracciare D’Angelo in Irpinia dopo la cavalcata di due anni fa conclusasi in seminfinale playoff. Sonny ha firmato un accordo con il club fino al 30 Giugno 2025.