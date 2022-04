Avellino-Turris, Gautieri: “Abbiamo una grande occasione, 2° posto a portata di mano”

Le dichiarazioni di Carmine Gautieri, tecnico dell'Avellino, pochi minuti prima della sfida tra gli irpini e la Turris

Posticipo della 35a giornata del girone C di Serie C , al "Partenio-Lombardi" si affrontano i padroni di casa dell' Avellino e la Turris , derby campano. Gli irpini hanno vinto la scorsa contro il Picerno dopo due stop di fila, l'obiettivo è puntare al secondo posto in vista dei playoff. Corallini che hanno avuto una flessione nell'ultimo periodo, riuscendo però a restare tra le migliori dieci. Di seguito le dichiarazioni di Carmine Gautieri , tecnico dell' Avellino , intervenuto ai microfoni di Rai Sport poco prima dell'inizio del match:

"Il 2° posto è a portata di mano, viviamo questa partita come tutte le altre ma oggi abbiamo una grande occasione. C'è bisogno di fare una partita gagliarda dove si deve sbagliare poco. La squadra cerca di recepire i messaggi e lavora tanto nonostante alcune situazioni difficili, la vedo in crescita di settimana in settimana. Ogni partita ha una storia a sè, c'è bisogno di essere compatti in ogni zona di campo"