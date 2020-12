Avellino troppo social, Braglia bacchetta la squadra: “Giocate bene e nessuno vi criticherà”

Uno a due. E’ questo il risultato maturato domenica pomeriggio fra le mura dello Stadio “Partenio-Lombardi”.

Una sconfitta, quella patita dall’Avellino contro la Ternana di Cristiano Lucarelli, capolista del Girone C di Serie C, mal digerita dal tecnico Piero Braglia. Ma non solo; l’allenatore originario di Grosseto ha bacchettato duramente i calciatori. Il motivo? L’uso dei social avrebbe creato una rottura tra la tifoseria e la squadra.

“Prendiamo gol da bischeri e poi fanno i permalosi, permettendosi di rispondere male ai tifosi. Chi viene ad Avellino deve sapere che questo ambiente mastica calcio da una vita. Ci sono pressioni, contestazioni, ma senza pubblico quest’anno è una pacchia. Di cosa si lamentano? Non ho profili social, quindi niente problemi. Ho imposto alla squadra di smetterla coi messaggini sui profili social: giocate bene e vedete se qualcuno vi critica”, sono state le sue parole, come riportato dal ‘Corriere dello Sport’.