Avellino, tegola Covid-19 in vista del Palermo: il bomber Maniero è positivo

Tegola per il tecnico degli irpini Gautieri, perché il bomber Maniero è risultato positivo al Covid-19 ad una settimana da Avellino-Palermo

Dopo quasi due mesi, il Covid-19 torna a far preoccupare le squadre di Serie C ed in particolare l'Avellino di Gautieri. L'attaccante Riccardo Maniero, ex Catania, è risultato positivo al Covid-19. Questa la nota ufficiale del club irpino: